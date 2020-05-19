Bakan Kasapoğlu: Haziran ayı burs ve kredi erken ödemeleri 19 Mayıs itibarıyla başladı - Son Dakika

GENÇLİK ve Spor Bakanı Kasapoğlu, haziran ayı burs ve kredi erken ödemelerinin 19 Mayıs itibarıyla başladığını, Ramazan Bayramı öncesi tamamlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6-10 Haziran tarihlerinde yatması gereken haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin,19 Mayıs itibarıyla başladığı bildirildi.Bakan Kasapoğlu, ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ve 19 Mayıs'ta başlayan ödemelerin 23 Mayıs'ta tamamlanacağını kaydetti. Kasapoğlu, pandemi sürecinde devlet ve millet olarak ortak bir mücadele sürdürüldüğünü belirterek, "Güçlü devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Bugünleri devlet ve millet işbirliği ile kısa zamanda atlatacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de öğrencilerimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.

ANKARA, -