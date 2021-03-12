ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız - Son Dakika

ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız

12.03.2021 14:39

Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyızGENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Hedefimiz 2023, yeni hedefimiz 2024, 2053 ve 2071. Biz, hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız.

Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Hedefimiz 2023, yeni hedefimiz 2024, 2053 ve 2071. Biz, hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız. Bunun için inancımız var, heyecanımız var, azmimiz var ve bir ve beraber olacağız. Allah'ın izniyle hiçbir fitneyi aramıza sokmadan, birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden taviz vermeden bu hedeflerimizi inşallah bir bir gerçekleştireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak Ordu Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada ilçe belediye başkanları ve kurumların taleplerini dinleyen Kasapoğlu, ardından kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu. İş yerlerine girerek esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara kitap hediye etti. Esnaf ziyaretinin ardından Orta Camii'nde vatandaşlarla birlikte Cuma namazı kılan Bakan Kasapoğlu, daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Sloganlar eşliğinde karşılanan Kasapoğlu, partililere hitap etti. Yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgiler veren Kasapoğlu, Ordu'da spor salonu ve gençlik merkezi olmayan ilçenin kalmayacağını söyledi.

'ORDU'NUN HİÇBİR İLÇESİ GENÇLİK MERKEZSİZ KALMAYACAK'

Gençleri yarınlara hazırlamak için her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, 'Sadece yarınlarımız değil, bugünlerimiz de gençler için çok anlamlı. Gençlerimizi yarınlara güçlü olarak hazırlama adına her türlü imkanı daha da fazla bir şekilde seferber etmeye devam edeceğiz. O yüzden bugün bir karar aldık. Az önce bir karar adlık ve gençler bizim için her şeyden mühim olduğundan dedik ki; Ordu'nun hiçbir ilçesi gençlik merkezsiz kalmayacak dedik. Ordu'da 3 olan gençlik merkezi sayımızı inşallah en kısa sürede, temel hedefimiz bir yıl içerisinde tüm ilçelerimizde gençlik merkezlerimizi tamamlamış olacağız' diye konuştu.

'SPOR SALONU OLMAYAN İLÇEMİZ BİR YIL İÇERİSİNDE KALMAYACAK'

Konuşmasının devamında kadınlara seslenen Kasapoğlu, 'Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onun için kadın odaklı spor diyoruz. AK Parti'nin en anlamlı misyonunu ifade eden kadın kollarımız, kadınlarımızla olan geleceğe yürüyüşümüz çok farklı. Başta kadınlarımızın dolu dolu kullanacağı spor salonlarını, özellikle Ordu'da spor salonu olmayan ilçemiz bir yıl içerisinde kalmayacak. Bizim hedefimiz 2023, yeni hedefimiz 2024, 2053 ve 2071. Biz, hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız. Bunun için inancımız var, heyecanımız var, azmimiz var ve bir ve beraber olacağız. Allah'ın izniyle hiçbir fitneyi aramıza sokmadan, birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden taviz vermeden bu hedeflerimizi inşallah bir bir gerçekleştireceğiz. Biz, öyle bir ecdadın torunlarıyız ki, merhametiyle, adaletiyle ve üretkenliğiyle tüm dünyaya mührü vurmuş bir ecdadın torunlarıyız ve inşallah bu kutlu emaneti de bu güzel gençlerimize daha yukarılarda teslim edeceğiz' şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, 'İnşallah 2023'te Ordu'nun o güçlü sesini sadece Türkiye'ye değil, dünyaya sandıklardan gümbür gümbür haykıracağımızı ifade etmek istiyorum. İnşallah Ordu'yu gençleriyle her alana da bilimde, sanatta, kültürde, sporda iddiasını en güçlü şekilde ispat etmiş gençleriyle yarınlarda sadece Türkiye'de değil, her branşta Avrupa şampiyonlarıyla, Olimpiyat şampiyonlarıyla, dünya şampiyonlarıyla, yeni yıldızlarla tüm dünyaya haykıracağız" dedi.

ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız
ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız
ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız
ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız
ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız
ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız
ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız
ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Mevla, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ORDU Bakan Kasapoğlu: Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız - Son Dakika Spor


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