Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2) - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2)

19.05.2022 00:55
Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2)

BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERLE KONSERE KATILDIBakan Kasapoğlu ödül töreninin ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Bakanlık tarafından düzenlenen 'Merve Özbey' konserine katıldı.

BAKAN KASAPOĞLU, GENÇLERLE KONSERE KATILDI

Bakan Kasapoğlu ödül töreninin ardından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Bakanlık tarafından düzenlenen 'Merve Özbey' konserine katıldı. Konser öncesi dereceye giren yarışmacılara ödüllerini veren Kasapoğlu, "Gençlik haftası demek coşku demek, Gençlik Haftası demek heyecan demek, Gençlik Haftası demek Milli Mücadele zaferinin kutlanışı demek" dedi. Kasapoğlu, daha sonra Merve Özbey konserini gençlerle birlikte izledi.


Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2)
Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2)
Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2)
Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2)
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Kaynak: DHA

Gençlik Haftası, Merve Özbey, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: Her alanda gençlerin yanında olduk (2) - Son Dakika
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