Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var

17.10.2020 20:35
Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 18 yıldır sağlığıyla, tarımıyla, ekonomisiyle, sporuyla, eğitimiyle, sanayisiyle, kültürüyle her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 18 yıldır sağlığıyla, tarımıyla, ekonomisiyle, sporuyla, eğitimiyle, sanayisiyle, kültürüyle her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çorum Belediyesi'nin bisiklet sistemini inceleyen Bakan Kasapoğlu, "Bisiklet bizim çok önem verdiğimiz bir spor. Bunu yaygınlaştırmamız lazım" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hem sporu tabana yaymak hem de gençleri yarınlara donanımlı bir şekilde hazırlamak gayesinde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Ülkemizin aydınlık yarınlarına olan yürüyüşüne en güçlü şekilde katkı vermeye yönelik çabalarımız, çalışmalarımız, gayretlerimiz hamdolsun ki durmaksızın devam ediyor. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, engin vizyonu en büyük ilham kaynağımız. Bu çerçevede de sağlığıyla, tarımıyla, ekonomisiyle, sporuyla, eğitimiyle, sanayisiyle, kültürüyle her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var son 18 yıldır" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Çorum ve ilçelerine yapılacak olan spor yatırımları hakkında bilgiler vererek, gençliğin ülkenin en büyük umudu olduğunu ve yapılacak olan yatırımlarla spor alanında büyük gelişmelere imza atılacağını vurguladı.Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler kentte kamp yapan Paralimpik Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti. Milli takım sporcularına her zaman yanlarında olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, başarı dileklerini iletti.

Çorum Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen Çorum Şehir Stadyumu'nu gezen Kasapoğlu, stadın muhteşem göründüğünü belirterek başarı diledi. Bakan ve ve beraberindekiler orta sahada top çevirip, penaltı atışı yaptıktan sonra stattan ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var
Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var
Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var
Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var
Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var
Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var
Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Çorum, Bakan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: Her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var - Son Dakika Spor

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