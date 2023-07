Son dakika spor: Bakan Kasapoğlu: Her gencimizin spora erişimini amaçlıyoruz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'de katıldığı Gençlik ve Spor Yatırımları Programı'nda, gençlerin spora erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Spor yatırımlarımız noktasında her bir gencimizin bizler için önemli olduğunu belirtmek isterim. Her bir gencimizin spora ve tesise olan erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş'ı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, beraberindeki AK Parti MYK Üyesi Orhan Miroğlu ve Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Temasları kapsamında otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Programı'na katılan Bakan Kasapoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığınca Mardin'e yapılan yatırımları anlatan Kasapoğlu, gençlerin spora erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Mardin'in gençlik ve sporcu potansiyeli bulunan bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Kültürün, tarihin, medeniyetin beşiği şehir, sembol şehrimiz Mardin'deyiz. Sizler her zamanki gibi içten ve samimi ve her zaman olduğu gibi konukseversiniz. Bu anlamda hem şahsım hem tüm çalışma arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Gerek gençliğiyle gerek sporcu potansiyeliyle önemli bir şehrimiz Mardin. Şükürler olsun, her zaman şuna şahitlik ettik. Daha önce konuştuğumuz projelerin pek çoğunun bitme aşamasına geldiğini ve hatta bitenleri de gördük. Amacımız vatandaşlarımızın, halkımızın her alanda tesislere olan erişimlerini güçlendirmek. Bununla birlikte spor yatırımlarımız noktasında her bir gencimizin bizler için önemli olduğunu belirtmek isterim. Her bir gencimizin spora ve tesise olan erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bugün imzaladığımız protokollerle bu yatırım sürecini taçlandırmış olduk. AK Parti hizmet siyaseti, eser siyasetidir. 19 yıllık süreçte her alanda geldiği nokta, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, sanayisiyle ekonomisiyle tarımıyla sağlığıyla eğitimiyle ve sporuyla hamdolsun çok farklı noktalara gidiyor. AK Parti, eser siyasetini temsil eden bir felsefenin temsilcisidir; üretimi temsil eden bir felsefesinin temsilcisidir. Birileri sürekli bir şeylere karşı çıkacaktır. Birileri sürekli kuru gürültüyle meşgul olacaklar. Karalayacaklar, iftira atacaklar, yalanlar söyleyecekler; ama biz onlara inat eser ortaya koyacağız. Gerçeklikleri adeta onların yüzüne vuracağız. İnanıyorum ki bu kardeşlik tablosunu hiç kimse engelleyemeyecektir. Birer pırlanta gibi olan gençlerimizle aramıza kimseyi de koymayacağız. Buna da müsaade etmeyeceğiz. Mardin'de gençlik merkezi olmayan ilçe olmayacak. Bunu yıl sonuna kadar tamamlayacağız inşallah."