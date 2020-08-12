Bakan Kasapoğlu: "Her türlü iş birliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Her türlü iş birliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tabana yayılmış spor politikası ile halkımızın her kesimini, gencini yaşlısını, kadınını erkeğini, engelli engelsiz demeden herkesi bu salonlarda bu tesislerde bu merkezlerde görmek istiyoruz bunun içinde her türlü işbirliğini daha güçlü...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tabana yayılmış spor politikası ile halkımızın her kesimini, gencini yaşlısını, kadınını erkeğini, engelli engelsiz demeden herkesi bu salonlarda bu tesislerde bu merkezlerde görmek istiyoruz bunun içinde her türlü işbirliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Derince Belediyesi Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, her alanda kendini ispat etmiş, öncü illerinden olan Kocaeli'nin, insanlarıyla tabiatıyla ve sanayisiyle ülkemize değer kazandıran illerimizden biri olduğunu söyledi.

Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Gebze'de ve Kocaeli Üniversitesi'nde çok anlamlı açılışlar gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, "O gün de gördük ki, Kocaeli hakikaten her şeyin en iyisine, en güzeline layık. O yüzden bugün hem valimiz, hem Büyükşehir Belediye başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımıza ve belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunduk. Amacımız sadece yarınlar değil, sadece birkaç yıl değil, bu şanlı bayrağın ilelebet en güçlü şekilde payidar olması, inanıyorum ki, bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu güzel merkeze adını veren Abdullah Tayyip Olçok'ları yetiştirmekten geçiyor. O yüzdendir ki, bu ülkenin en büyük umudu gençlerimiz için ve gençlerimizin yarınlarımıza çok daha güçlü, çok daha donanımlı hazırlanmaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Gençlerimizi lafla değil, özümüzle icraatlarımızla seven, onlara değer veren ve onlar için üreten çalışan bir hareketin mensuplarıyız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her icraatıyla vizyonuyla perspektifiyle gençleri her alanda destekleyen, onlar için her çabayı ortaya koyan bir lider olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler de sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, liderliğinde, vizyonunda gençlerimiz için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm kurumlarla sivil toplum örgütleri ile işbirliğini çok ama çok önemsiyoruz. O yüzdendir ki, bugün görmüş olduğunuz bu güzide tesis Derince Belediyesinin öncülüğünde yapılmıştır. Belediye Başkanı Zeki Aygün'e teşekkür ediyorum. Bu merkezler, gençlerimizin bundan sonra gece gündüz demeden her daim emrinde olan, hizmetinde olan tesislerdir. Bizim gençlerimizden beklentimiz, bu tesisleri bu imkanları en güzel şekliyle kullanmaları, buralardan en azami şekilde istifade etmeleridir. Biz bunun için varız ve şunu açıkça taahhüt ediyorum, bugüne kadar tabii ki destekledik ama bundan sonra da her türlü çabayı Kocaeli'nin tüm ilçelerinden, büyükşehirden hiç bir şekilde çekinmeden, geri durmadan desteklemeye devam edeceğiz.

Kasapoğlu, Kocaeli'nin ilçelerinde salon projelerini ve spor komplekslerinin hayata geçireceklerini belirterek, "Tabana yayılmış spor politikası ile halkımızın her kesimini gencinin yaşlısını. Kadınını erkeğini engelli engelsiz demeden herkese bu salonlarda bu tesislerde bu merkezlerde görmek istiyoruz bunun içinde her türlü işbirliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana günbe gün gerçekleşen yatırımlar sessiz bir devrimi çok güçlü bir şekilde gerçekleştiğini aktaran Kasapoğlu, Kocaeli'nde 2002 yılında 600 yatak kapasitesi yurtların olduğunu ancak bugün 15 bine ulaştığını ifade ederek, "Bu yeter mi, yetmez. Bunu inşallah artı 5 bin kapasitesini planladık. Bir takım inşaatlar başladı. Bunları da en hızlı şekilde Kocaelimizde buluşturacağız. Bu ve buna benzer pek çok imkanı pek çok yatırımı vatandaşlarımızla buluşturmak elbette bizler için bir görev ama biz bu görevi yapmaktan, bu hizmetleri gerçekleştirmekten onur duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki, insanımıza yaptığımız her yatırım, gençlerimiz için attığımız her adım bu ülkeyi çok daha güçlü yarınlara taşımak için önemli birer kilometre taşı." ifadelerini kullandı.

Herkesin yüzme öğrenmesini isteyen Bakan Kasapoğlu, "Yüzme bilmeyen kalmasın. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Bu kadar su kaynağının, bu kadar imkanın olduğu yerde, imkanı olmayan yerlere gerekirse havuzlarımızı yeniden inşa etme adına, portatif havuzlarla bu işi hızlandırma adına pek çok çabamız ve projemiz var. Kadının öncü olduğu bir spor bir politikamız var Çünkü inanıyoruz ki, toplumun öncüsü kadınlarımız, sporu teşvik eden, spora öncülük eden anlayışlarıyla bizim politikalarımızı önemli bir değer katacaklar ve bu çerçeveyi onlarla birlikte daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve protokol üyeleriyle merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra tesiste incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, tesisin yanındaki halı sahada penaltı atışı yaptıktan sonra, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.

Bakan Kasapoğlu: Her türlü iş birliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz

Mehmet Kasapoğlu, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 17:00

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'Her türlü iş birliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz' - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı         
17:39
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu         
17:07
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek         
14:17
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek         
13:51
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var         
13:00
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak         
11:49
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim         
11:30
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim         
11:08
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz         
07:48
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü         
23:13
Lille, Jonathan David'i 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı Lille, Jonathan David'i 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 23:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu: "Her türlü iş birliğini daha güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei