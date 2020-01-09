Bakan Kasapoğlu: "Hiçbir zaman yolumuzdan dönmeyeceğiz" - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: "Hiçbir zaman yolumuzdan dönmeyeceğiz"

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hamdolsun bizler ne olursa olsun yolumuzdan dönmedik, yolumuzdan dönmeyeceğiz.

Bakan Kasapoğlu:

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hamdolsun bizler ne olursa olsun yolumuzdan dönmedik, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kumpasları, tuzakları bugüne kadar bozduğumuz gibi bundan sonra sizlerle birlikte bozacağız, bertaraf edeceğiz" dedi.


Bir takım programlar için Düzce'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genişletilmiş Danışma meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, bu memleket, bu insanlık için her gün üretmeye taş üstüne taş koymaya çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Bizler sadece bir takım tesisler değil, gönüllerde inşa eden bir hareketin bir medeniyetin insanlarıyız. 18 yıldır bu millet boşuna 'AK Parti' demiyor. İlla 'AK Parti' diyor, demeye de devam edecek. Çünkü biz Yunus'un ifadesi ile gönüller yapmaya geldik. Bizim işimiz gönüller yapmak. Nereden nereye geldik. Pek çok anlamda ne zorluklardan ne aşamalara geldik. Memleketimiz için değil tüm insanlık için umut olduk. Bu emeksiz, plansız ve ruhsuz bir hareket değil. Bilakis ruhu olan ve ruhunu devamlı diri tutan bir harekettir. O yüzdendir ki bundan sonra ki süreçte de birbirimize daha sıkı tutunarak bir ve beraberliğimizi daha güçlü kılarak her gönüle girmeyi borç bilerek bu davayı daha yükseklere taşımanın gayreti içinde olacağız" dedi.


Bakan Kasapoğlu yollarından hiçbir zaman dönmeyeceklerini belirterek, "Ülkemiz, bu topraklar, bu kutsal topraklar her zaman birilerinin, bir takım kirli ellerin odağı olmuş onların bizim üzerimizde ne kumpasları ne spekülasyonları bitmiştir. Ama hamdolsun bizler ne olursa olsun yolumuzdan dönmedik, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kumpasları, tuzakları bugüne kadar bozduğumuz gibi bundan sonra sizlerle birlikte bozacağız, bertaraf edeceğiz. Hep birlikte şahit olduk yıllardır 7 düvel sayın Cumhurbaşkanımızı engellemek için tuzaklar kurdular. Belediye başkanlığından itibaren muhtar bile olamaz dediler. Ne planlar kurdular. Ama Allah ne kadar büyük onların bütün planlarını boşa çıkardı. Hamdolsun sizlerde ne kadar güzel yol arkadaşlarısınız sizlerle ne kadar güzel destanlar yazmaya devam edeceğiz. Bunu temenni ediyoruz. İnsanlarımızı, gençlerimizi yarınlara hazırlamak, daha güçlü yarınlara hazırlamak daha çok önemli. Bizim için önemli bir görev, önemli bir sorumluluk. Elbette yolumuza bir takım engeller çıkacak. Bazen moralimizi bozmak isteyenler olacak ama biz inancımızı, gayretimizi bir adım geri düşürmeyeceğiz" diye konuştu.


Bakan Kasapoğlu konuşmasında ayrıca Düzce'ye spor alanında 40 milyon lira yatırım yapacaklarını söyledi. - DÜZCE

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Düzce, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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