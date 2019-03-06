Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Hizmet Edeceklerine Çukur Kazdılar"

Bakan Kasapoğlu: "Hizmet Edeceklerine Çukur Kazdılar"

1 saat önce

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle'de halka hitap etti.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle'de halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:27 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Dicle, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti

Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:59:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Hizmet Edeceklerine Çukur Kazdılar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]