Bakan Kasapoğlu: "Hizmet Edeceklerine Çukur Kazdılar"
1 saat önce
-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle'de halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:27 Kaynak: AA
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