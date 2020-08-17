Bakan Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 10:50

Kaynak: İHA

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