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Bakan Kasapoğlu: "İnci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına dizmeye devam ediyoruz" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "İnci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına dizmeye devam ediyoruz"

26.01.2022 15:43
Bakan Kasapoğlu: "İnci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına dizmeye devam ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "İnci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına birer birer dizmeye, milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu'nun açılışında yaptığı konuşmada, "İnci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına birer birer dizmeye, milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak Belediyesi tarafından inşa edilen Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu'nun açılış programına katıldı. Mamaklı birçok vatandaşın katıldığı program seğmenlerin gösterisiyle başladı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, gençlere dair birçok yatırım yaptıklarını, tesisler açtıklarını ve yeni sporcular yetiştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"İSTANBUL'DA, ANKARA'DA BELEDİYECİLİĞE TALİP OLANLARIN DÜŞTÜKLERİ HALİ GÖRDÜK"

Yoğun kış şartlarına rağmen Türkiye'nin dört bir yanına tesisleri yapmaya devam ettiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Büyük laflar ederek, İstanbul'da, Ankara'da belediyeciliğe talip olanların düştükleri hali gördük. Onların halkımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar acze düştüklerini, o anlamda eser siyasetini, hizmet belediyeciliğini hayal dahi edemeyecek vizyonda olduklarını gördük ama biz en yoğun kış şartlarına rağmen milletimizle el ele vererek inci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına birer birer dizmeye, milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ TÜM İLÇELERİMİZDE AÇILIŞLARIMIZ VAR"

Bakanlığın iş birliği yaptığı tüm ilçelerde açılış yaptıklarını, temelini attıkları tesislerin meyvelerini toplama süreçlerine girildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Mamak'ta her hafta açılış var. Ankara'nın diğer ilçelerinde, iş birliği yaptığımız tüm ilçelerimizde açılışlarımız var. Artık temelini attığımız tesislerimizin birer birer meyvelerini toplama sürecine girdik. Özellikle gençlerimize yönelik olarak en kapsamlı gençlik yatırımlarını, en modern spor tesislerini son 20 yılda Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz gibi hizmetteki çıtamızı yükseltmek adına bu altyapıyı birlikte güçlendiriyoruz. Her alandaki hem spor mücadelemizi hem yeni sporcularımızı yetiştirme çalışmamızı bir yandan gerçekleştirirken diğer yandan da sporu tamamen yayma politikamız çerçevesinde tüm toplumumuzun tesislere erişimini inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Programda katılımcılara hitap eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise şunları söyledi:

"Gençlerimizin hizmetine sunduğumuz eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla gençlerin bütünleşmesini, donanımlarını artırmalarını ve gittikçe güçlenen ülkemizin daha da güçlenen geleceğinde onların o geleceğe sahip çıkmalarını istiyoruz."

Programa AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Lütfiye Selva Çam ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katılarak birer konuşma gerçekleştirdi.

Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu, protokol katılımcılarının dualar eşliğinde kurdeleyi kesmesiyle açılmış oldu. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, havuzu inceleyerek çeşitli bilgiler aldı.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İbrahim Çakmak/ İHA)

Bakan Kasapoğlu: İnci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına dizmeye devam ediyoruz
Bakan Kasapoğlu: İnci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına dizmeye devam ediyoruz

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Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Ankara, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: 'İnci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına dizmeye devam ediyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: "İnci tanesi gibi tesislerimizi Türkiye'nin dört bir yanına dizmeye devam ediyoruz" - Son Dakika
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