Bakan Kasapoğlu: "İskenderun'da da Yüzme Projemizi Çok Önemsiyoruz"
12 dakika önce
- İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları HATAY - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
- İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları HATAY - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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