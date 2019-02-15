Bakan Kasapoğlu: "İskenderun'da da Yüzme Projemizi Çok Önemsiyoruz"

- İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları HATAY - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

- İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları HATAY - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

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