Bakan Kasapoğlu, İslami Dayanışma Spor Federasyonu yönetimiyle toplantı yaptı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'yla aynı tarihe denk gelen 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ne zaman düzenleneceğiyle ilgili, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlığın açıklamasında, vido konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın tarihine ilişkin, 2021 ile 2022 yıllarında planlanan uluslararası ve bölgesel spor organizasyonları göz önünde bulundurularak istişareler yapıldığı belirtildi.

Toplantı sonunda ISSF Yönetim Kurulu tarafından mutabık kalınan görüşler çerçevesinde, oyunların tarihi, spor branşları ve tesislerine yönelik konuların 2020 yılının son çeyreğinde Konya'da düzenlenmesi öngörülen ISSF 32. Yönetim Kurulu Toplantısı ve 11. Genel Kurulu'nda onaylanıp, kararlaştırılmasının benimsendiği aktarıldı.

Açıklamada bakan Kasapoğlu'nun, Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın en iyi şekilde organize edilmesi için çalışmaları şevkle sürdüreceklerini vurgulayarak, "Salgın sebebiyle sahadaki çalışmalarımıza üç aydır ara vermek zorunda kalsak da bütün gerekli çalışmaları aşama aşama, kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. İslami Dayanışma Oyunları'nın, değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.