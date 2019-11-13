Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Isparta'da off-road aracına bindi
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu Isparta'da off-road aracına bindi - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu Isparta'da off-road aracına bindi

7 saat önce

- Bakan Kasapoğlu Isparta'da off-road aracına bindiISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta'da katıldığı tören sonrasında kendisini görmeye gelen off-road tutkunlarıyla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar...

- Bakan Kasapoğlu Isparta'da off-road aracına bindi

ISPARTA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta'da katıldığı tören sonrasında kendisini görmeye gelen off-road tutkunlarıyla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü'nün ricası üzerine bir off-road aracına bindi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akademik Yılı Açılış Töreni sonrasında spor adamlarıyla bir araya geldi. Milli sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu daha sonra IYAŞ Kongre Merkezi bahçesinde kendisini görmeye gelen off-roadcularla bir süre sohbet ederek, off - road aracına bindi.

Isparta Davraz Off-Road Grubu Başkanı İslam Antalyalı ve off-roadcılarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü'nün ricasını kırmayarak, off-road aracı içinde gazetecilere poz verdi.

Bakan Kasapoğlu Isparta'da off-road aracına bindi

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını paylaştı
AK Parti'de Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu istifa etti Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:18:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Isparta'da off-road aracına bindi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]