Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, ISSF heyetiyle buluştu
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, ISSF heyetiyle buluştu

Bakan Kasapoğlu, ISSF heyetiyle buluştu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Denetim ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Ahmed Mohamed Foulyve ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, ISSF heyetiyle buluştu, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Denetim ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Ahmed Mohamed Foulyve ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2021 yılında Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıkları çerçevesinde Bakan Kasapoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen ISSF Denetim ve Koordinasyon Kurulu yetkililerinin 17-19 Ekim tarihlerinde çeşitli temaslarda bulundukları bildirildi.

ISSF heyetiyle oyunların hazırlıklarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ISSF arasındaki iş birliğinin daha üst seviyelere çıkarılması adına verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantıda, İslami Dayanışma Oyunları'nın, İslam coğrafyasında kardeşliğin ve dayanışmanın arttırılmasında, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin sporcularının ve gençlerinin kültürel iş birliğinin geliştirmesinde büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Konya'nın, organizasyonun her anlamda çıtasını daha üst seviyelere çıkaracağına dikkat çekildi.

Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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