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Bakan Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü kutlamalarına katıldı (2) - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü kutlamalarına katıldı (2)

28.05.2021 21:43

İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Fetih Konseri'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin aldıkları emaneti daha da yukarı taşıyacaklarına inandığını söyledi.

İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Fetih Konseri'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin aldıkları emaneti daha da yukarı taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Kasapoğlu, "Bugün burada heyecanla, coşkuyla bir araya gelen gençlerimiz, bu kutsal emaneti, biliyoruz ve inanıyoruz ki yarınlara çok daha yükseklere taşıyacaklar. Sadece bu coğrafyanın değil insanlığın umudu gençlerimiz, bu aziz medeniyeti en güçlü şekilde yarınlara taşıyacaklar. Adaletin, merhametin sembolü olan ecdadımızdan aldığımız bu emaneti gençlerimiz, tüm emperyalist güçlere, sömürü odaklarına meydan okuyarak yine adaletle, merhametle ve asaletle taşıyacak. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak tüm imkanlarıyla gençlerin yanında yer aldıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Gençlerimiz her alanda, bilimde, sanatta, kültürde, sporda, ekonomide yarınlara güçlü bir şekilde yürüyor. Bizler de tüm imkanlarımızla gençlerimizi daha güçlü daha aydınlık yarınlara hazırlama noktasında her daim gençlerimizin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki bazen meşakkat, bazen zorluklar karşımıza çıkacak ama biz hiçbir şekilde yılmayacak ve yorulmayacağız. Bugünkü gibi kardeşliğimizi en güçlü şekilde koruyacak, fitne ve fesada mahal bırakmaksızın sarsıntıya uğratmayacağız. Biliyoruz ki, bir olduğumuz, kenetlediğimiz müddetçe hiçbir engel bize karşı başarılı olamaz ve yolumuzdan döndüremez. Bunu biliyoruz, buna inanıyoruz."

"Gençler neredeyse biz oradayız"

Pandeminin sona ermesinin ardından Fetih Konseri'ni tüm gençlerle buluşturmak istediklerini sözlerine ekleyen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreç biter bitmez yine 81 vilayetimizde, gençlerimizin olduğu her yerde beraber olmaya devam edeceğiz. Fetih gecemizi geçtiğimiz yıl Üsküdar Meydanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirmiştik. Pandemiyi atlatır atlatmaz bu sanatçı arkadaşlarımızı tüm vilayetlerimizde gençlerimizle buluşturacağız. Bugün burada olamayan gençlerimizle bunun müjdesini paylaşmak istiyorum. Gençler neredeyse biz oradayız. Yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle, gençlik kamplarımızla, spor tesislerimizle, havuzlarımızla, salonlarımızla, kortlarımızla, sahalarımızla oradayız. Gençlerimiz yeter ki istesinler. Yeter ki hayal etsinler. Biz onların yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onlar şanlı ecdaddan aldıkları emaneti yine aynı ruhla aynı inançla aynı heyecanla ilelebet payidar kılacaklar."

"Açılacak çok kapı, fethedilecek çok gönül var." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Fethin 568. yılında hamdolsun ki bir aradayız. Bizleri böyle güzel bir vesileyle bir araya getiren Rabbimize şükürler olsun. Ecdadımızın bize emanet etmiş olduğu bu kutsal emaneti daha yükseklere taşımak için, bu ruhu, bu bilinci hep diri tutmak için bir aradayız. Yanı başımızda Sultanahmet Camisi, bir diğer yanımızda Ayasofya. Hep 80 yıllık hayali duymuştuk, 'zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' diyorduk. Hamdolsun ki bu kutlu emaneti de ezan seslerinin, kutlu sedanın yankılanacağı şekilde milletimizle buluşturduk.

Taksim Camisi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız, fethin yıldönümünün hediyesi olarak bugün ifade ettiler. Başka bir hayaldi. Süreci çok iyi dinledik hep birlikte. Taksim'den yükselen ezan sesleri Fatih Camisi'nden, Mihrimah Sultan'dan, Yavuz Sultan Selim Camisi'nden Hırka-i Şerif'ten, Sultanahmet'ten ve Ayasofya'dan yükselen ezan sesleriyle gökyüzünde buluşuyor. Şükürler olsun. Bu süreçler çok kolay olmadı. Pek çok mücadele ve gayreti gerektirdi. Bu vesileyle bu hayallerin gerçekleşmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu kutlu davanın en önünde inançla, azimle, gayretle asil bir şekilde yürüyen Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün Fethin 568. yıldönümünün arefesindeyiz. Şükürler olsun gençlerimizle beraberiz. Bu kutlu fethi bizlere müjdeleyen Resul-i Ekrem'e salatü selam olsun. Bu kutlu fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Onun o güzel askerlerine selam olsun."

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü kutlamalarına katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü kutlamalarına katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü kutlamalarına katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü kutlamalarına katıldı (2)

Mehmet Kasapoğlu, Sultanahmet, İstanbul, Ezan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü kutlamalarına katıldı (2) - Son Dakika


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