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Bakan Kasapoğlu, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Buz Hokey Takımının Bulgaristan'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilip müzik çalınmasına tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Buz Hokey Takımının Bulgaristan'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı'nın yarıda kesilip müzik çalınmasına tepki gösterdi.
Bakan Kasapoğlu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi. - ANKARA
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