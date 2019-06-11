Bakan Kasapoğlu, İzlandalı spor bakanıyla buluştu
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İSTANBUL / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:23 Kaynak: DHA
İSTANBUL/ DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi.
Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen millilere destek vermek için bu ülkeye gitmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Kasapoğlu, Lilja Dögg Alfreosdottir ile A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde bir görüşme gerçekleştirdi.
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