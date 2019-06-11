Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, İzlandalı spor bakanıyla buluştu
Son Dakika Spor Haber

Bakan Kasapoğlu, İzlandalı spor bakanıyla buluştu

3 saat önce

İSTANBUL / DHAGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, İzlandalı spor bakanıyla buluştu, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi.
Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından programında olmamasına rağmen millilere destek vermek için bu ülkeye gitmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Kasapoğlu, Lilja Dögg Alfreosdottir ile A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde bir görüşme gerçekleştirdi.


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:23 Kaynak: DHA
DHA, Mehmet Kasapoğlu, İzlanda, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik! İbrahim Tatlıses, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ilginç mesajıyla adından söz ettirdi Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, İzlandalı spor bakanıyla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]