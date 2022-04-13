Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi

13.04.2022 11:39
Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle toplantı yaptığı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle toplantı yaptığı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, valiliği ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'nun şeref defterini imzaladığı belirtildi.

Bakan Kasapoğlu'nun Vali Yavuz Selim Köşger ve İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldiği,toplantıda bakanlığın sorumlu olduğu konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi Son dakika haberleri! SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 8 GÖZALTI; SALDIRI ANI KAMERADA Son dakika haberleri! SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 8 GÖZALTI; SALDIRI ANI KAMERADA İzmir'de su hatları ve depolardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı İzmir'de su hatları ve depolardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı

Mehmet Kasapoğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'nu da hedef aldı: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:06:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, İzmir'deki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement