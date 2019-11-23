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Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Kadın Curling Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Kadın Curling Milli Takımı'nı tebrik etti

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve B klasmanından A klasmanına yükselen Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Kadın Curling Milli Takımı'nı tebrik etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve B klasmanından A klasmanına yükselen Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu tebrik mesajında, "İsveç'in Helsingborg kentinde 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Curling Şampiyonası'nda finalde mücadele eden ve gümüş madalya kazanarak B klasmanından A klasmanına yükselen aynı zamanda Dünya Qualification Şampiyonasına katılma hakkı da elde eden Kadın Curling Milli Takımımızı kutluyorum. Kazanılan başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:58 Kaynak: AA
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