Bakan Kasapoğlu, Kadın Hentbolcuları Kabul Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 ve 19 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımlarını makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 ve 19 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımlarını makamında kabul etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun, Avrupa Şampiyonası 2. Klasman'da mücadele edecek milli takım sporcularından, çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve başarı dileğinde bulunduğu bildirildi.



Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, kabulde yaptığı konuşmada, sporcularla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bakanlık olarak sizlere her zaman kapımız açık. Biz devlet olarak sizlere her türlü imkanları sağlayacağız. Sizlere kendinizi en doğru şekilde geliştirmek düşüyor. Benim sizlere güvenim tam." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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