Bakan Kasapoğlu: "Kadın odaklı bir spor strateji geliştirmemiz lazım" -2

Bakan Kasapoğlu: "Kadın odaklı bir spor strateji geliştirmemiz lazım"

ANKARA - Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanyası Bilgilendirme gününde açılış konuşması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kadın odaklı bir spor strateji geliştirmemiz lazım. Çünkü kadın spor yaparsa çocuk da, eş de spor yapıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu himayesinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)' nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanyası Bilgilendirme günü TBB Hizmet Binasında gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açılış konuşmasında, "Hareket, yürümek ve spor hayatımızda olması gereken, sorumlu insanlar olarak görevimiz gereği insanımızı teşvik etme ve yönlendirme noktasında çok çalışmamız gereken konular" ifadelerini kullandı.

"Bu temanın ve 'Birlikte yürüyelim' sloganının çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Ülke sporuna son 7 yılda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği önem gerçekleştirdiğimiz tesis yatırımlarının dünyada başka bir örneğinin olmadığını bizlere gösteriyor. Ancak geldiğimiz noktada sporun tabana yayılması, günlük yaşam aktivitesi olması hayatın bir parçası olma yönünde daha çok yürüyeceğimiz yolun olduğunu gösteriyor. Yapılan bu temanın ve 'Birlikte yürüyelim' sloganının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamlı toplantıyı organize eden, katılımları için belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sporu yaygınlaştırmak zorundayız"

Sporun kardeşliğin, barışın, sevginin evrensel dili olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Spor, hareketlilik açısından sağlık açısından hem fiziksel hem ruh sağlığı açsından önemli bir araç. Sporu yaygınlaştırmak zorundayız. Bu anlamda da hareketlilik bizler için en temel en başlangıç noktalarından birisi. Yürümeye teşvik etmek yürümeyi kolaylaştırmak beraber yürümek çok önemli. Bakanlık olarak bir çok çalışmayı yerel yönetimlerimiz ile beraber yapıyoruz. Çünkü yerelde halka dokunma noktasında yerel yönetimlerimiz bire bir bu konuda önem arz eden bunu gerçekten uygulayan birimler. Sporu tabana yayma noktasında yapacağımız daha çok iş var. Çok genç nüfusa sahip bir toplumuz. Toplumumuzun tüm kesimini sporla buluşturmamız lazım. Bununla ilgili çok güzel tesislerimiz var. Gerek belediyelerimize gerek bakanlığımıza ait tesislerimiz ile en kaliteli en modern tesisler bizde. Son 3 yılda 2 bin 500 adet mahalle bazlı futbol sahası yaptık. Bunları çok daha etkin çok daha verimli kullanmak zorundayız. Bu vesile ile tüm belediyelerimize bakanlık olarak yanınızdayız. Sizler de gençlerimizi, kadınlarımızı spora teşvik etme yönünde projeler geliştirin. Bizlerde bunu desteklemeye bugün olduğu gibi bundan sonrada hazırız" ifadelerini kullandı.

"Kadın odaklı bir spor strateji geliştirmemiz lazım"

Kadının aile temelinde öncü bir misyonu olduğuna vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kadın odaklı bir spor strateji geliştirmemiz lazım. Çünkü kadın spor yaparsa çocuk da eş de spor yapıyor. Kadınlarımızın spora erişimini kolaylaştırmak adına bakanlık olarak birtakım çalışmalarımız var. Yerel yönetimlerimizin, bu noktada kadınlarımızı spora teşvik etme hem de spor konusunda ki erişimini çok daha kolay hale getirilmesi noktasında ki çalışmaları destekleyeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

"Doğu ve Güneydoğuda kış sporları ve atletizme yönelik bir genetik söz konusu"

Bakanlık olarak yerel yönetimler ile birlikte spor stratejilerinin olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu çalışmanın temelinde insana yatırım var. Tesis noktasında birçok açığı kapattık. Elbette eksiklerimiz var. Onları da hızla kapatmanın çalışması çabası içerisindeyiz. Ama bundan sonra tesisten ziyade insana yatırım yapacağız. İnsanımızı nasıl spora yönlendiririz? Her birimizin günlük yaşamında spor nasıl alışkanlık haline gelir? Günde yarım saatte olsa 45 dakikada olsa spora vakit ayırmamız gerekiyor. Bu çerçevede bakanlık olarak, yerel yönetimler ile birlikte gerçekleştireceğimiz spor stratejimizin temelinde alışkanlıklardan ziyade ihtiyaç ve potansiyel odaklı çalışma var. Örneğin; her iklimin her bölge genetiğinin farklı sporlara yönelik bir takım bize gösterdiği yol var. Doğu ve Güneydoğuda kış sporları ve atletizme yönelik bir genetik söz konusu. Hakkari'de çim hokeyi, buz hokeyi daha çok teşvik edilmesi ve üstünde çalışılması gereken bir konu. Araştırmalarımıza göre Tokat'ta su topu, Kastamonu'da hentbol, Mersin'de kısa mesafe atletizmi, Van'da yelken ve rüzgar sporları gibi her bölgenin kendi insanına kazandırdıkları var. O bölgenin insanını o bölgenin özelliklerine uygun bir şekilde yönlendirebilme çerçevesinde çalışmalar yapacağız."