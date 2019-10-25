Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz(2)

'ASKER SELAMI İKİ YÜZLÜLERİ RAHATSIZ ETTİ

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorlu'nun ardından Tekirdağ il merkezine geçerek temaslarda bulundu. Tekirdağ İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Ak Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Kasapoğlu, sporda elde edilen başarılar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü operasyonlara değindi.

Türkiye'nin spordaki başarıların mani olamayacaklarını söyleyen Kasapoğlu, 'Son günlerde sporda hamt olsun büyük başarılar haber alıyoruz. Cimnastikte İbrahim kardeşimizin başarısı ile gururlandık, hakikaten çok önemli bir başarıya imza attı. Yine voleybol 'da kızlarımız Filenin Sultanları çok önemli bir başarı ile şampiyonluğu saliseler ile kıyısından döndüler. Yine geçtiğimiz hafta boksta yine kızlarımız, kadın odaklı spor boşuna demiyorum. Kadınlarımız her yaptığı işi mükemmel yapar onun için kadınlarımızın sporda öncü olması lazım. Varsınız değil mi ' Boksta kadınlarımızla, yüzmede ise Sümeyye ve Sevilay ile gurur duyduk. Tabi hepiniz biliyorsunuz A milli takımımız önce Fransa'yı Konya'da yendik, sonra Arnavutluk'u yendik, en son Fransa ile berabere kaldık ve inşallah önümüzde ki günlerde de İzlanda'yı burada güzelce yeneceğiz ve 2020'ye hep birlikte yürüyeceğiz? dedi.

Bakan Kasapoğlu, sporcuların Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek olmak için askeri selamın vermelerine değinerek, 'Son günlerde hepimizin dikkatini çekti, sporcularımız her başarıdan sonra Barış Pınarı Harekatı'nda bizler için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize güzel bir şekilde selam durdular. Mehmetçiğimize durulan bu selamdan birileri rahatsız oldu. Bunu başka yere çekmeye çalıştılar. Herkesi kendisi gibi görmeye alışmış iki yüzlüler rahatsız oldu. Dünyada zulmü, dünyada karanlığı inşa edenler rahatsız oldu. Onlar bizim aydınlığın, bizim adaletin, bizim zulme karşı merhametin temsilcisi olduğumuzu biliyorlar ama bilmezlikten geliyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Fakat milletçe hep birlikte şuna şahit olduk ki; ne onların bu iki yüzlülüğü, ne koydukları engeller hiçbir şekilde ne Mehmetçiğimizin güçlü ve kararlı bir şekilde oradaki terör yuvalarını temizlemesine nede sporda ki başarılarımıza mani olamayacak??diye konuştu.