Bakan Kasapoğlu Kadın Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'ın başketi Zagreb'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Kadın Tekvando Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Hırvatistan'da 8'incisi düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya alan Hatice Kübra İlgün ve Zeliha Ağrıs ile gümüş madalya alan İkra Kayır, Nafia Kuş ve bronz madalya alan Rukiye Yıldırım'ı tebrik ederim. Olimpiyat öncesinde Kadın Tekvando Milli Takımı'mızın almış olduğu bu başarı bizleri gururlandırmıştır. Milli sporcularımızın bu yolda sarf ettiği çabanın olimpiyat madalyaları ile sonuçlanmasını temenni eder, çalışmalarında başarılar dilerim."