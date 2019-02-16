Bakan Kasapoğlu, Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi'nin Açılışına Katıldı

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Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı

Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor