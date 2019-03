Bakan Kasapoğlu, Kadınlarla Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcular ve Bakanlığın kadın personeliyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcular ve Bakanlığın kadın personeliyle bir araya geldi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kasapoğlu, Kadınlar Günü'nün güzel bir sembol olduğuna dikkati çekti.



"Bizler kadınları başımızın tacı olarak görür, buna inanırız." diyen Kasapoğlu, "Hayata kattıkları değerlerle kadınlar, toplumsal hayatımızın da temel dinamiğidir. Bizler kadının değerini bilen, onu ailenin merkezine koyan ve sosyal hayatın öncüsü olarak gören bir medeniyetin mirasçılarıyız.

Bizler anneliğin kutsallığına inanan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunun idrakinde bir milletiz." diye konuştu.



Konuşmasında müjde de veren Kasapoğlu, şunları söyledi:



"Bu yılın Kadınlar Günü'nü daha da özel kılacak yeni bir atılım projemizi sizlere müjdelemek istiyorum. Böyle önemli bir proje için bu buluşmanın çok güzel bir başlangıç noktası olacağına inanıyorum. Bugün bizim için önemli bir gün. Çünkü bugün daha önce ana hatlarıyla açıkladığımız geniş kapsamlı 'Spor Türkiye' projemizi de daha anlamlı hale getirecek yeni bir ufuk açıyoruz. 'Sporun Öncüsü Kadınlar' sloganıyla başlattığımız bu projeyle ülkemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına çok önemli bir adım atıyoruz."



Kadınların çocuklar için rol model olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Kadın, bildiğiniz gibi toplumun temel taşı, ilk öğretmenidir. Dünyanın her ülkesinde, her toplumunda kültürün taşıyıcısı kadındır. Özellikle yetişme evresinde çocuklar üzerindeki etkisi büyüktür. İstiyoruz ki kadınlar sporla iç içe bir hayat yaşasınlar ve başta çocuklarımız olmak üzere bütün topluma öncülük ederek sporu bütün topluma sevdirsin ve yaygınlaştırsınlar." ifadelerini kullandı.



Müjdesini verdiği projeleri hayata geçirmek üzere çok yönlü bir planlama ve hazırlık içinde olduklarını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Sporu tabana yaymak, sporun gelişmesini sağlamak adına en büyük önceliğimiz kadınlarımızın en yaygın şekliyle spora başlamasını sağlamak olacak. Bunun için gerekli bütün şartları adım adım oluşturacağız. Spor politikamızın odağında atletizm, yüzme, cimnastik olmak üzere üç ana branş var. Başta bu üç branş olmak üzere bütün branşlarda ve sporun bütün alanlarında kadınları aktif olarak spor yapmaya çağırıyoruz. İnşallah bu yeni süreçte yolu spordan geçen bütün kadınlarla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda buluşacağız. Türk sporu için çok önemli gördüğümüz bu atılımı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Herkesin spora ihtiyacı var ama sporun da yaygınlaşmak ve gelişmek için kadına ihtiyacı var."



"Bugün bir tohum atıyoruz"



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, kadınların sporun öznesi olmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bugün bir tohum atıyoruz. Bu tohumu inşallah hep birlikte büyüteceğiz. Bu yolda hepinizi, bütün kadınları birer gönüllü elçi olarak görüyor ve sizlere güveniyorum. Bugüne kadar perde arkasında hep siz vardınız, bütün başarılarda siz vardınız. Sporda kadınların etken olması, spora aktif katılımı, sporun seyircisi değil katılımcısı olması için bütün kadınları göreve davet ediyoruz."



Bakan Kasapoğlu, Dünya Kadınlar Günü'nde sadece spor yapan başarılı kadınların anıldığına dikkati çekerek, "Kadın sporcularımızın başarıları bir ülke için çok önemlidir ve takdire değerdir.

Ancak spora emek veren, değer katan başka kadınlar da var.

Bugün baktığımızda kadınların hakem, spor spikeri, spor fizyoterapisti, spor hekimi, spor yöneticisi olarak farklı pek çok alanda spora katkı yaptıklarını görüyoruz.

Bugün sporun her alanında kadınlar aktif olarak görevlerini en iyi şekilde yapmakta ve çok da başarılı olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



"Sporun Öncüsü Kadınlar" projesine destek isteyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Proje kapsamında sizlerin de katılım ve desteğinizle rahatlıkla yakalayabileceğimize inandığımız hedeflerimiz var.

Nedir o hedefler, kadınlar için çocuklarla birlikte gidebileceği sportif yaşam alanları oluşturacağız.

Yine çalışan kadınlar için mesai saatleri içindeki uygun zamanlarda spor yapabilecekleri ortam ve imkanların teminini sağlayacağız.

Kadın ve Sporcu Merkezleri'ni yaygınlaştıracağız.

İlgili bütün tarafların katılımıyla hem bölgesel toplantılar hem de meselenin bütün boyutlarıyla değerlendirileceği bir 'Kadın ve Spor Zirvesi' düzenleyeceğiz."



Tesisleşme vurgusu



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin tesisleşmede çağ atladığını söyledi.



Spor tesislerinin çocuklarla dolup taşması gerektiğine vurgu yapan Kasapoğlu, "Türkiye'de bütünüyle bir spor devrimi yapabilmek için kadınlarımızın öncülüğüne, gücüne, ışığına ihtiyacımız var. Kadınlar isterse dünya değişir.

Annelerimizden spor yapmalarını ve sporcu gençler yetiştirmelerini istiyoruz.

Her başarılı sporcunun üstünde mutlaka bir anne eli vardır.

Başarılı sporcularımızı yetiştiren, bu yolda büyük fedakarlıklarda bulunan sporcu annelerini de burada anmak, kendilerine şükranlarımı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



"Sporun Öncüsü Kadınlar" projesinin başarıya ulaşacağını ve Türkiye'nin dünya sporunda öncü ülkeler arasında yerini alacağını kaydeden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye, 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayata geçirdiği büyük atılımlarla neler yapabileceğini göstermiş bir ülkedir.

Spor alanında da çok büyük gelişim yaşanmış, adeta sessiz bir devrim gerçekleştirilmiştir.

Kısa bir zaman zarfında dünyada örneği olmayan bir inşa seferberliğine imza atılmış, ülkemizin her köşesine dünya standartlarında spor tesisleri kazandırılmıştır.

Sadece tesisleşme açısından değil spora katılım açısından da çok önemli ivmeler yakalanmıştır. 'Sporun Öncüsü Kadınlar' projesini de Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılına yaklaşmakta olduğumuz şu dönemde yeni vizyonumuzun bir sembolü olarak görüyoruz.

Türkiye sporda kadınlarımızın öncülüğüyle inanıyorum ki çok güzel noktalara gelecek."



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından programa davet edilen sporcular, Bakanlıkta çalışan kadın personel ve diğer yetkililerle toplu fotoğraf çektirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Dönmez: 19 Milyar Tonluk Kömür Rezervi Tespit Ettik

Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik

Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı

Muz Kabuğundan Enerji Üretti Yılın Kadını Oldu