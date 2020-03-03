Bakan Kasapoğlu, Kahramankazan Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Kahramankazan Belediyesini ziyaret etti

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramankazan Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, Kahramankazan Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramankazan Belediyesini ziyaret etti.

Kızılcahamam ilçesinde katıldığı bir etkinlik dönüşü Kahramankazan Belediyesine gelen Bakan Kasapoğlu, burada Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile belediye binasının giriş katında açılan "Şehit ve devlet büyüklerinin emanetleri" sergisini ve "Şehitler Köşesi"ni gezdi.

Kasapoğlu, daha sonra Oğuz ile makamında bir süre görüşerek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Oğuz, ziyaretin anısına Bakan Kasapoğlu'na Türk bayrağı takdim etti.

Mehmet Kasapoğlu, Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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