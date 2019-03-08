Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kamu Futbol Turnuvası'nın Açılışını Yaptı

Bakan Kasapoğlu, Kamu Futbol Turnuvası'nın Açılışını Yaptı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılı Kamu Futbol Turnuvası'nın açılış törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Kamu Futbol Turnuvası'nın Açılışını Yaptı, System.String[]


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılı Kamu Futbol Turnuvası'nın açılış törenine katıldı.  

19 Mayıs dış sahalarda gerçekleşen açılışın törenininde Bakan Kasapoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her yıl düzenlenen turnuvanın amacının kamuda dostluğun pekiştirilmesi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Centilmence müsabakalar yapılmasını diliyorum. Ankara'ya, kamu ve kuruluşlarına, sporcularımıza ve gençlerimize hayırlı olsun. Sadece futbol değil, birçok alanda bu etkinlikleri artıracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile başlama vuruşunu yaptı.  

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:11 Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Turhan: AB'den Geliyorlar, Yollarımıza İmreniyorlar Muhsin Yazıcıoğlu Davasında, 9 Kişiye Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Dava Açıldı

Cüneyt Çakır'ın Kayınpederi Abbas Karaağaç Vefat Etti Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:55:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kamu Futbol Turnuvası'nın Açılışını Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]