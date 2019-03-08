Bakan Kasapoğlu, Kamu Futbol Turnuvası'nın Açılışını Yaptı
1 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılı Kamu Futbol Turnuvası'nın açılış törenine katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılı Kamu Futbol
Turnuvası'nın açılış törenine katıldı. 19 Mayıs
dış sahalarda gerçekleşen açılışın törenininde Bakan Kasapoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her yıl düzenlenen turnuvanın amacının kamuda dostluğun pekiştirilmesi olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Centilmence müsabakalar yapılmasını diliyorum. Ankara
'ya, kamu ve kuruluşlarına, sporcularımıza ve gençlerimize hayırlı olsun. Sadece futbol değil, birçok alanda bu etkinlikleri artıracağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile başlama vuruşunu yaptı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:11 Kaynak: DHA
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