Bakan Kasapoğlu, Kamu Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kamu Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Bu kurumların her biri bu ülke için, bu millet için var olan kurumlar. Bu kurumların başarısını, bu tür müsabakalardaki dostluğun, enerjinin çok pozitif yönlere evireceğine inanıyorum" dedi.

Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 90 kamu kuruluşunun katılacağı futbol turnuvası 23 Nisan'da final karşılaşmasıyla sona erecek. Hacettepe Üniversitesi Spor Hekimliği ve Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından turnuvaya katılan tüm sporcuların her maç öncesi kalp taramaları yapılacak. Herhangi bir sorun çıkması halinde hiçbir kamu personeli maçlarda mücadele etmeyecek.

Kamu Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, İdlib 'de şehit düşen askerlerimize rahmet dileyerek, "Öncelikle İdlib'de bizler için, barış ve selamet için mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize muzafferiyet diliyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza şifa temenni ediyorum. Bizler de inşallah bu kutsal emaneti çok daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere teslim edeceğiz" dedi.

"KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİNİ, DOSTLUĞU ARTIRMAK ÖNEMLİ"

Kamu turnuvalarının önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Biz her alanda, sanayide, eğitimde, kamusuyla özel sektörüyle, kadın erkek, genç yaşlı herkesin sporla ilgilenmesini tavsiye ediyoruz, hem de bunun için her gayreti sarf ediyoruz. Kurumlar arası iş birliği, dostluğu artırması önemli. Bu kurumların her biri bu ülke için bu millet için var olan kurumlar. Bu kurumların başarısını; bu tür müsabakalardaki dostluğun, enerjinin çok pozitif yönlere evireceğine inanıyorum. O yüzden gelenekselleşen bu turnuva mühim bir turnuva. Ben tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Burada tabii ki kazanan bir takım olacak ama ben burada dostluğun kazanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BASKETBOLDA DA KAMU TURNUVASI YAPALIM"

Bakan Kasapoğlu, sporun tüm branşlarını ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, "Bu futbol turnuvası gelenekselleşti ama biz bakanlık olarak sporu birçok branşı ile ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de basketbol ; '10 bin pota' dedik, sokak basketbolunu yaygınlaştırmak, yarınların yıldızlarını yetiştirmek. Yine Ankara'da kamudaki kurumlardan istirhamım şu; nasıl futbol takımlarını koordine ediyorsak, basketbol takımlarını da koordine edelim. Kamu basketbol turnuvası yapalım. Tabii bugün Tıbbi Cihaz Kurumu ile Devlet Tiyatroları ve YÖK ile İŞKUR maçı var. Mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyorum. Spor sağlık demek, bu şekilde ifade ediyoruz bedensel anlamda. Bu turnuvanın katkılarından bir tanesi de katılanların sağlık taramalarının yapılması. Bu anlamda da gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Kasapoğlu'nun açılış konuşması

Bakan Kasapoğlu'nun başlama vuruşu yapması

Detaylar

- Ankara