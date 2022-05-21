Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı

21.05.2022 07:53
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında bir araya geldiği gençlerle Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu turuna katıldı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında bir araya geldiği gençlerle Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu turuna katıldı.

Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Kapadokya bölgesinde düzenlenen bir dizi etkinliğe katılmak üzere Nevşehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde gençlerle bir araya geldi. Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde düzenlenen balon turuna katılan Kasapoğlu, gençlerin heyecanının her zaman kendilerine güç ve umut verdiğini belirterek, "Biraz sonra TEKNOFEST çalışmaları için gençlerle birlikte olacağız. Gençlerimizin gözlerindeki heyecan bize enerji veriyor. Biz de onlarla birlikte heyecanlıyız. Sporcularımız boksta ciddi bir zafer yazdı. Onun heyecanı ve sevinci var. Heyecanlı olmamak mümkün değil. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku ve heyecanla devam ediyor" dedi.Bakan Kasapoğlu, daha sonra gençlerle birlikte sıcak hava balonu turuna katıldı.


Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı
YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar Bingöl'de doğa yürüyüşü düzenlendi Bingöl'de doğa yürüyüşü düzenlendi
Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Gençlik Haftası, Kapadokya, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 07:58:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement