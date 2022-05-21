Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2) - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)

21.05.2022 10:57
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)

'OMUZ OMUZA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Gençlik Haftası' kutlamaları kapsamında, Nevşehir'in Avanos ilçesinde önce öğrencilerle kahvaltı yaptı daha sonra çim sahada Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nca organize edilen, lisanslı hava...

'OMUZ OMUZA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Gençlik Haftası' kutlamaları kapsamında, Nevşehir'in Avanos ilçesinde önce öğrencilerle kahvaltı yaptı daha sonra çim sahada Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nca organize edilen, lisanslı hava taşıtlarının gösterilerini gençlerle izledi. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin özellikle teknolojiye olan ilgisi, teknoloji üretmeye noktasındaki gayretleri bizlere ayrı bir heyecan veriyor. Özellikle gerek dronlarla ilgili çalışmaları ve gerekse lisanslı hava araçları ile ilgili çalışmaları Gençlik merkezlerimizin de sanal çalışma alanlarından biri. Hep birlikte onların çalışmaları alanlarıyla gösterilerini de izledik. Gençlerimize bu anlamda da Kapadokya'nın eşsiz güzellikleri, balon turu vesilesiyle çok erken saatlerde yaşatmış olduk. 'Gençlik Haftası' Türkiye'nin her tarafında her geçen yıl artan coşku ile kutlanıyor. Gençlerimize teşekkür etmek istiyorum, onların heyecanları için. Onlarla birlikte inşallah yarınların daha güçlü olması için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Adana'da düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Nevşehir'den ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2)
YORUMLAR
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BAKAN KASAPOĞLU, KAPADOKYA'DA GENÇLERLE BALON TURUNA KATILDI BAKAN KASAPOĞLU, KAPADOKYA'DA GENÇLERLE BALON TURUNA KATILDI Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin adını zirveye kazıdılar
Kaynak: DHA

Gençlik Haftası, Nevşehir, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turuna katıldı (2) - Son Dakika
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