Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turu yaptı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turu yaptı

21.05.2022 06:50

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kutlamaları kapsamında Kapadokya'da gençlerle balona bindi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kutlamaları kapsamında Kapadokya'da gençlerle balona bindi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen program kapsamında Nevşehir'e gelen Kasapoğlu, Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde gençlerle buluştu.

Gençlerle sohbet edip öz çekim yapan Bakan Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle hem Kapadokya'da olmak hem onlarla bu heyecanı paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Gençlik Haftası'nda olduklarını belirten Kasapoğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Gençlik Haftası tüm Türkiye'de coşkuyla, heyecanla devam ediyor. Bugün de Kapadokya'da gençlerle beraber olmak, bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nı da kutladı.

Bunun Türkiye açısından sporun geldiği yeri gösterdiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Kadın sporcular açsından geldiğimiz noktayı gösteriyor. Spordaki güçlü yürüyüşümüzü, ne kadar doğru bir şekilde ilerlediğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra beraberindeki gençlerle balon turu yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turu yaptı
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turu yaptı
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turu yaptı
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turu yaptı
Bakan Kasapoğlu, Kapadokya'da gençlerle balon turu yaptı

YORUMLAR
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BAKAN KASAPOĞLU: HER ALANDA GENÇLERİN YANINDA OLDUK (2) BAKAN KASAPOĞLU: HER ALANDA GENÇLERİN YANINDA OLDUK (2) BAKAN KASAPOĞLU: HER ALANDA GENÇLERİN YANINDA OLDUK BAKAN KASAPOĞLU: HER ALANDA GENÇLERİN YANINDA OLDUK
Kaynak: AA

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