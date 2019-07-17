Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Sekulic ile görüştü
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:32 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ
Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter
hesabından paylaşım yapan Kasapoğlu, "Karadağ Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda misafir ettik. İki ülke arası iş birliği konuları üzerine anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
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