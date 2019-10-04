Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Sekulic ile görüştü
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Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Sekulic ile görüştü

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Görüşmeden detaylar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki günlük Karadağ temasları kapsamında, Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısının açılış oturumuna katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Görüşmeden detaylar Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki günlük Karadağ temasları kapsamında, Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısının açılış oturumuna katıldı. Kasapoğlu, KEK toplantısı öncesinde Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile de bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Sekulic ile görüştü

Mehmet Kasapoğlu, Ekonomi, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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