Bakan Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Sekulic ile görüştü

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Görüşmeden detaylar Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki günlük Karadağ temasları kapsamında, Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısının açılış oturumuna katıldı. Kasapoğlu, KEK toplantısı öncesinde Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile de bir araya geldi.