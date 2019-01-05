Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kars Olimpik Yüzme Havuzu'nda Çocuklarla Buluştu

Bakan Kasapoğlu, Kars Olimpik Yüzme Havuzu'nda Çocuklarla Buluştu

51 dakika önce

- Bakan Kasapoğlu, Kars Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocuklarla buluştu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz"KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104.

- Bakan Kasapoğlu, Kars Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocuklarla buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:
"7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz"

KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kars'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen bazı tesisleri inceledi.
Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kars'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen bazı tesislerde incelemelerde bulundu. 500 kişilik Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu gezip yüzme öğrenen çocukları ziyaret eden Kasapoğlu, burada gazetecilere de açıklamada bulundu. Kasapoğlu, "Yüzme havuzlarımızdan, tenis kortlarımıza, futbol sahalarımıza kadar birçok tesisimiz var. Bu gençler bizi çok heyecanlandırdı. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz Türkiye genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklarımız başta olmak üzere 7'den 70'e herkese yüzme öğreteceğiz. Bu alanda hedeflediğimiz rakamların çok çok üstüne ulaştık" dedi.
Açıklamalarının ardından bir süre yüzme öğrenen çocuklarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, onlara bazı hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:40 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Kars, Spor
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