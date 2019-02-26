Bakan Kasapoğlu: Keyif Dolu Bir Mücadeleydi
44 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbinin keyif dolu bir mücadele içerisinde geçtiğini ve sahada derbiye yakışır bir rekabet olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbinin keyif dolu bir mücadele içerisinde geçtiğini ve sahada derbiye yakışır bir rekabet olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren Beşiktaş
- Fenerbahçe
müsabakasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Keyif dolu bir mücadele olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Derbiye yakışır şekilde bir rekabet vardı, tatlı bir rekabet. Maç öncesi kulüp başkanlarının bir araya gelerek dostluk mesajları vermesi de tebrike şayan. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum tüm kulüplerimize" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:50 Kaynak: DHA
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