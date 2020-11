- Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale'de Gençlik Merkezi açılışına katıldı - Son Dakika

- Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale'de Gençlik Merkezi açılışına katıldı

KIRIKKALE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'de inşa edilen Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Kırıkkale'de katıldığı açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu eşsiz vatan bu cennet vatan bu cennet vatan bizlere atalarımızın emaneti bizlerde inşallah bu emaneti hep birlikte en güzel seviyelere taşımanın yarınlara güçlü bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Yine yarınların ve bugünlerin umudu gençlerle birlikte bu emaneti inşallah hep ilelebet payidar kılma adına hem de yarınlara daha güçlü taşıma adına hep birlikte çalışacağız gayret göstereceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hiçbir engel hiçbir hile hiçbir kumpas bizleri yolumuzdan döndüremeyecek" dedi.

"Ülkemiz zirveye oynayan bir ülke"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yılda öncü ve güçlü liderliği ile ülkenin her alanda ciddi mesafeleri kat ettiğini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Değerli misafirler, biliyorsunuz ülkemiz her alanda en güçlü iddiası olan en zirveye oynayan bir ülke ve Kırıkkale gerek sanayisiyle özellikle savunma alanında gerek tarımıyla pek çok alanda hakikaten ülkemizin öncü şehirlerinden bir tanesi. Bu şehri yarınlara hem sporda hem gençliği ile marka bir şehir haline getirmekte bizlerin bakanlığımızın en büyük hedeflerinden bir tanesi. Ben inanıyorum ki, gerek Kırıkkale'mizin merkezinde gerek ilçelerinde gençlik merkezlerimizde, spor tesislerimizde yurtlarımızla kamplarımızla inşallah bu hedefimizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz."

"Önümüzdeki günlerde somut bir şekilde projeyi paylaşacağız"

Günün müjdesini belirtmek istediğini ifade eden Kasapoğlu, "Her bir ilçemize spor alanında farklı imkanları sunduk ve yine yeni imkanları sunma arayışındayız. Her biriyle ilgili çalışmalarımızı gözden geçirdik. İnşallah Gençlik Merkezileriyle, futboluyla, basketboluyla her türlü hizmeti her türlü imkanı inşallah daha yukarılara taşımanın, ben müjdesini ben burada belirtmek istiyorum. Kırıkkale'mizin spor salonunun yenilenmesi modernizasyonu çerçevesinde pek çok aşamayı geride bıraktık. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu projeyi daha somut bir şekilde de sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"Pandemiyi atlatır atlatmaz kapasite yüzde 100 olacak"

Pandemi şartlarına rağmen hiç bir çalışmayı durdurmadıklarını anlatan Kasapoğlu, "Ben şimdiden ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesini Kırıkkale'mizde yükselecek olmasının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Pandemi şartlarına rağmen hiçbir çalışmamızı durdurmadık. Tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Yine bu koşullara rağmen burayı hizmete açtık. İnşallah bu pandemiyi atlatır atlatmaz yüzde 100 kapasiteyle gece-gündüz 7/24 hizmet politikasıyla Kırıkkale'mizin tüm gençlerine çocuklarına tüm halkına en güzel şekilde hizmet verecek" diye konuştu.

"Kırıkkale'de 30 tane spor tesisi var"

Kasapoğlu, "Tesislerimizin ve Gençlik Merkezlerimizin inşallah sayısını her geçen gün daha ileri taşıyacağız. 2002 yılında 1 tane bile Gençlik Merkezi yokken şuanda 3 tanesini tamamladık. 4 tanesinin inşaatı devam ediyor. İnşallah bu sayıyı daha yukarılara taşıyacağız. 2002 yılında 6 spor tesisi varken şuan Kırıkkale'de 30 tane spor tesisi var. Ama biz inanıyoruz ki bu tesisleri hem sayıca artırırken hem de içlerini doldurma noktasında yine el birliğiyle çalışacağız" ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Gençlik Merkezi'ni gezen Kasapoğlu daha sonra gençlik liderleriyle birlikte fidan dikimi yaptı.

Açılış törenine Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.