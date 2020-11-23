Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

23.11.2020 17:03
Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı, System.String[]

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'de Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi, ardından fidan dikti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'de Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi, ardından fidan dikti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabah saatlerinde geldiği kentte ilk olarak Yahşihan ilçesinde incelemelerde bulundu. Daha sonra kent merkezinde gelen Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'na ziyarette Vali Yunus Sezer tarafından 'Kralların Ressamı' olarak bilinen Rahmi Pehlivanlı'nın 1990 yılında yapmış olduğu 'Manisa'da Sepet Yapan Kadınlar' tablosu hediye edildi. Kasapoğlu ardından Vali Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, il ve ilçe belediye başkanları ile 'İl Brifing ve Değerlendirme Toplantısı' yaptı. Bakan Kasapoğlu, toplantıdan sonra yapımı tamamlanan Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, "Ülkemizin açıkçası en güzel gençlik merkezlerinden bir tanesini çok kısa bir sürede hizmete almak bizler içinde ayrı bir mutluluk kaynağı. Ben bu vesile ile gerek Valimize, gerek Belediye Başkanımıza, emeği olan, katkısı olan herkese kalbi şükranlarımı sunmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK"Kırıkkaleli gençlerin sloganları üzerine, kendilerinin de gençliğin yanında olduklarını ve yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu eşsiz vatan, bu cennet vatan, bizlere atalarımızın emaneti. Bizler de inşallah bu emaneti hep birlikte daha güzel seviyelere taşımanın, yarınlara güçlü bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Yarınların, bugünlerin umudu gençlerimizle birlikte bu emaneti inşallah hem ilelebet payidar kılma adına hem de yarınları daha güçlü kılma adına el birliği ile çalışacağız, gayet göstereceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir engel, hiçbir hile, hiçbir kumpas bizleri yolumuzdan döndüremeyecek" diye konuştu."ZİRVEYE OYNAYAN ÜLKEYİZ" Türkiye'nin her alanda en güçlü olma iddiasının bulunduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "En zirveye oynayan bir ülke ve Kırıkkale. Gerek sanayisiyle, özellikle savunma alanında, gerek tarımıyla pek çok alanda ülkemizin öncü şehirlerinden bir tanesi. Bu şehri yarınlarına hem sporda hem gençliğiyle marka şehir haline getirmek de bizlerin, Bakanlığımızın en büyük hedeflerinden bir tanesi. Ben inanıyorum ki gerek Kırıkkalemizin merkezinde gerek ilçelerinde gençlik merkezlerimizle, spor tesislerimizle, yurtlarımızla, kamplarımızla hedeflerimizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Kırıkkalemizin spor salonunun yenilenmesi, modernizasyonu çerçevesinde pek çok aşamayı geride bıraktık. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu projeyi daha somut bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Şimdiden ülkemizin en yeni spor salonlarından bir tanesinin Kırıkkale'de yükselecek olmasının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.ÖĞRENCİLERDEN TÜRKÜ DİNLEDİ

Konuşmaların ardından Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezini gezdi. Gençlik merkezinde bağlama kursu alan öğrencileri de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, öğrencilerden 'Allı Turnam'  türküsünü dinledi. Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezinin bahçesine günün anısına, gençlik merkezi üyeleriyle fidan dikti. Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale Belediyesi'ni ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı ve Çeşnigir Kanyonu'nda yapılan çalışmaları inceledi.

Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

Mehmet Kasapoğlu, Kırıkkale, AK Parti, Bakan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı - Son Dakika Spor


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