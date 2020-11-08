Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de temel atma ve açılış törenine katıldı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de temel atma ve açılış törenine katıldı

08.11.2020 17:13

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli'de gerçekleştirilen temel atma ve açılışlara ilişkin, "İnşallah bugün hizmete alınacak tesislerle ülkemizin, Kocaeli'mizin, milletimizin yarınlara olan yürüyüşündeki o güçlü iddiası, artarak, güçlenerek, aynı aşk ve inançla devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli'de gerçekleştirilen temel atma ve açılışlara ilişkin, "İnşallah bugün hizmete alınacak tesislerle ülkemizin, Kocaeli'mizin, milletimizin yarınlara olan yürüyüşündeki o güçlü iddiası, artarak, güçlenerek, aynı aşk ve inançla devam edecek." dedi.

Kasapoğlu, Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, emeğin, alın terinin, üretimin ve kardeşliğin şehri Kocaeli'de açılacak tesislerin ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'nin son 18 yılda her alandaki iddiasını bir ve beraber olarak gerçekleştirmenin, aynı aşk ve gayretle bu doğrultuda yarınlara yürümenin heyecanı ve inancı içerisinde olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "İnşallah bugün hizmete alınacak tesislerle ülkemizin, Kocaeli'mizin, milletimizin yarınlara olan yürüyüşündeki o güçlü iddiası, artarak, güçlenerek, aynı aşk ve inançla devam edecek. Ülkemizin sanayicisi, ekonomisi, sağlığı, alt yapısı ve eğitimiyle olan iddiası, gençliği ve sporuyla da en güçlü şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi Kocaeli'de de gençlik merkezleri, spor tesisleri, yurtlar, kamplar ile her alanda çıtayı yukarıya yükseltmenin onuru ve heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de 3 yıl önce yapımı tamamlanan ve fiilen hizmete açılan Kocaeli Stadı'nın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında yükselen statlar arasında müstesna bir yeri olan Kocaeli Stadı, 35 bin kapasitesi, modern donanım özellikleriyle inanıyorum ki spordaki iddiamız, altyapımız ve sporumuzun, sporcularımızın o güçlü iddiasını daha da pekiştirecek. İnşallah bundan sonraki süreçte gerek yerel yönetimlerimizle, gerek sivil toplum örgütlerimizle, kulüplerimizle, federasyonumuzla, spordaki tesisleşmemiz, inşallah sporcularımızın her branştaki iddiasını, ulusal ve uluslararası anlamda olsun, çok daha yukarılara taşıyacaktır. Bu başarıları çok daha güzel başarılarla taçlandıracaklarını biliyor ve inanıyorum. İnşallah gençlerimizin spordaki iddiamızı her alanda, bilimiyle, sanatıyla, kültürüyle taçlandıracaklarına, donanımlarıyla şanlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine inancım tam."

Bakan Kasapoğlu, tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde, güçlü liderliğiyle aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de temel atma ve açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de temel atma ve açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de temel atma ve açılış törenine katıldı
Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de temel atma ve açılış törenine katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kasapoğlu, Kocaeli, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de temel atma ve açılış törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu Viyana'yı kana bulayan teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa 28 yıl sonra geri alındı, Azerbaycanlılar zaferi coşkuyla kutladı Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi Medipol Başakşehir, 90+4'te bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi         
18:03
İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti         
17:18
İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, çekim yapmak için yarıştı İntihar girişimini izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, çekim yapmak için yarıştı         
16:46
Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok! Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok!         
16:33
Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim         
16:15
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zafer konuşmasında annesini unutmadı Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zafer konuşmasında annesini unutmadı         
13:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek         
12:49
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 18:12:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de temel atma ve açılış törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei