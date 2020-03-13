Bakan Kasapoğlu, korona virüs tedbirlerini açıkladı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık merkez binasında gerçekleşen açıklamada Bakan Kasapoğlu, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ertelenen etkinlikleri açıklarken, diğer taraftan öğrenciler için kredi ve burs ödemelerinin devam edeceğini söyledi.

"ELBETTE BÜTÜN SPORLAR SEYİRCİYLE, TARAFTARLA GÜZEL"

Bakan Kasapoğlu, sporda önemli tedbirler aldıklarını vurgulayarak, "Öncelikle, Süper Lig'de 26. hafta maçlarından itibaren nisan ayı sonuna kadar oynanacak maçların hiçbirine seyirci alınmayacak. Basketbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarında devam eden lig maçları da yine nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Elbette bütün sporlar seyirciyle, taraftarla güzel. Fakat insanımızın sağlığı her şeyden önemli. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatıp, kol kola, omuz omuza statlarımızda, salonlarımızda nice heyecanları birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU DA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ"

Salgına yönelik tedbirler kapsamında bazı organizasyonların ertelendiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Uluslararası düzeyde ilgiyle takip edilen ve branşın en önemli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu da ileri bir tarihe ertelendi. Federasyonlarımızın katılacağı ulusal ve uluslararası bütün seminerleri, toplantıları, eğitimleri ve kongreleri de iptal etmek durumunda kaldık. Bakanlık projelerimiz içerisinde yer alan ANALİG, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Okul Sporları ve Yetenek Taramalarımız da salgına yönelik tedbirler kapsamında durdurulan faaliyetlerimiz arasındadır. Bireysel sporlarda 81 ilde düzenlenen il birinciliklerini de erteledik" ifadelerini kullandı.

"KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ İSE AYNEN DEVAM EDECEK"

Yurtlarda dezenfekte işlemlerine ağırlık verileceğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak. Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, 'Özel İzinli' sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.

"DESTEKLEDİĞİMİZ BİR TAKIM ETKİNLİKLERDE TEDBİREN İPTAL VEYA ERTELEME KARARLARI ALDIK"

Kasapoğlu, "Öte yandan bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz ve desteklediğimiz bir takım etkinliklerde tedbiren iptal veya erteleme kararları aldık. Her yıl, Çanakkale Şehitlerimizi Anma Etkinlikleri içerisinde organize ettiğimiz 57. Alay Vefa yürüyüşü bu kapsamda iptal edilen organizasyonlarımızdan biri. Yine proje destek çağrılarımızda geçen proje faaliyetlerimizi de ileri bir tarihe erteledik. Gençlik ve Uzman Değişimleri, Gönüllülük Projeleri, Gençlik Merkezleri Değişimleri gibi yurt dışı hareketlilik projelerini, Yurtdışı Türkler Başkanlığımız, Yunus Emre Enstitüsü ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu gibi kurumlar ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Gençlik Kamplarımızı da yine tedbiren erteledik. Her yıl binlerce Kuzey Kıbrıslı gencimizi misafir ettiğimiz 'Çanakkale - Milli Mücadele Kampı' bu kapsamda ertelediğimiz programlarımız arasındadır. Gençlik Haftası Etkinliklerimiz kapsamında, 81 il ve yurt dışından gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz "Temsilci Genç" başvurularında bu yıl yurt dışından başvuru almama kararı aldık. Dene-Yap uygulama sınavı ve eğitimleri ve Gençlik Merkezlerimizde müfredata bağlı olan eğitimleri erteledik. Gençlik Merkezlerimiz yalnız bireysel uygulamalara açık olacak" şeklinde konuştu.

"7 gün 24 saat açık olan, yaşayan tesislerimizi vatandaşlarımızın kullanımına kapatmıyoruz" diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Yalnızca toplu organizasyonlardaki riskleri bertaraf etmek için az önce saydığım adımları atıyoruz. Almış olduğumuz tedbirler, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı kapsayan mücadele eylem planımıza yönelik tedbirlerdir. Önümüzdeki süreçte, koşullara bağlı olarak tedbir sürelerinde ileri öteleme veya geriye çekme yaşanabilir. Önlem almak, hem temel görevimiz hem de sorumluluğumuzdur. Her daim ana hassasiyetimiz 'Önce İnsan' ilkesidir. Ben bu süreci millet olarak rahatlıkla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımızı 7 gün 24 saat tetikte olmaya devam edeceğiz."

(Yunus Emre Kartal - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)