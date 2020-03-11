Bakan Kasapoğlu koronavirüs önlem paketini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu koronavirüs önlem paketini açıkladı - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu koronavirüs önlem paketini açıkladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs ile alakalı hazırlanan önlem paketini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu koronavirüs önlem paketini açıkladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs ile alakalı hazırlanan önlem paketini duyurdu.


Kasapoğlu, 1 Mayıs 2020'ye kadar bazı uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermemeye ve Türkiye'de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarını yine 1 Mayıs'tan sonraki bir tarihe ertelemeye karar verdiklerini açıkladı.


Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:


"Çin'de ortaya çıkan Yeni Koronavirüs salgını sonrası tedbiren 1 Mayıs 2020'ye kadar bazı uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermemeye ve Türkiye'de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarını, yine 1 Mayıs'tan sonraki bir tarihe ertelemeye karar verdik."


"1 Mayıs'a kadar salgınla ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir gelişme yaşanması durumunda, söz konusu tarihlerde güncelleme olabilecektir. Hiçbir müsabaka ya da hiçbir başarı, insan sağlığından daha değerli değildir."


"Alınan tedbir kararında; yurt dışında gerçekleşecek olan voleybol ve basketbol müsabakaları ile 12 Mart Perşembe günü Başakşehir- Kopenhag arasında İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşması kapsam dışında kalacak."


"Bakanlığımıza bağlı yurtlar, gençlik merkezleri ve spor alanlarında doğru el yıkama, mekanların sık sık havalandırılması ve genel hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde bilgilendirmeler yapıyoruz."


"Gençlik Merkezlerimiz ve Gençlik Kamplarımız gibi gençlerimizin yoğun bir şekilde kullandığı tüm tesislerimizde dezenfekte çalışmalarını başlattık."


"Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Gençlik ve Uzman Değişimleri, Gönüllülük Projeleri, Gençlik Merkezleri Değişimleri gibi yurt dışı hareketlilik projelerini de geliş-gidiş olarak çift yönlü tedbiren erteledik."


"İptal edilen bütün organizasyonların ve müsabakaların listesini ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat tetikte olmaya devam edeceğiz."

Mehmet Kasapoğlu, Koronavirüs, 1 Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
20:57 Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "İddiaların hiç aslı yok"
20:42 Staale Solbakken: "Bizim için tarihi bir maç"
20:42 Okan Buruk'un hedefi çeyrek final
20:42 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
20:40 MotoGP'de bir erteleme daha

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:00:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu koronavirüs önlem paketini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]