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Bakan Kasapoğlu, "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde...
6 saat önce
Bakan Kasapoğlu, "(Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz.
Bakan Kasapoğlu, " (Koronavirüs salgını hakkında) Pek çok gelişmiş ülkeden daha başarılı şekilde yönetiyoruz. Dayanışmayla üstesinden geleceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:20 Kaynak: AA
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