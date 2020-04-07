Tokyo Olimpiyat Oyunları

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun video konferans ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularla görüşmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla video konferans ile görüşme gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.