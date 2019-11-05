Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfının genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Sayın Mehmet Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle vakfın bir önceki dönemde başkanlığını yürüten ve değerli çalışmalarıyla spor camiasına hizmet eden Sayın Fikret Orman'a da teşekkürlerimi sunuyorum."