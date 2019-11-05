Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfının genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Sayın Mehmet Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle vakfın bir önceki dönemde başkanlığını yürüten ve değerli çalışmalarıyla spor camiasına hizmet eden Sayın Fikret Orman'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

Mehmet Kasapoğlu, Mehmet Sepil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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