Bakan Kasapoğlu, kupa finali öncesi kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
Bakan Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:50
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