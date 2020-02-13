Bakan Kasapoğlu, Larkin'e TC kimlik kartını verdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşlığına geçen basketbolcu Shane Larkin'i kabul etti.

Bakanlık merkez binadaki kabule Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ve takım kaptanı Doğuş Balbay da katıldı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Larkin'in herkesin kabul ettiği bir isim olduğunu belirterek, "Avrupa Ligi'nde üst üste 4 kez en değerli oyuncu seçilmek her babayiğidin harcı değil. İzlenmesi salonda ya da ekranda ayrı keyif veren ender oyunculardan biri. Oyun zekası, çalışkanlığı bunun yanında azmi ve disiplinli karakteriyle rol model bir oyuncu." diye konuştu.

Sporu; birleştiren, dönüştüren ve iyileştiren bir olgu olarak tanımlayan Bakan Kasapoğlu, "Larkin hem örnek kişiliği, hem sporcu performansıyla Anadolu Efes taraftarı başta olmak üzere herkesin teveccühünü kazandı. Anadolu Efes, Avrupa'da bizleri temsil eden takımlarımızdan. Larkin de o takımın dinamosu." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın basketbolu sevdirmeye, özendirmeye, teşvik etmeye, yeni basketbolcular, yeni "Dev Adamlar" yetiştirmeye yönelik önemli çalışmalarının olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Larkin'in basketbolu sevdiren bir kişi olması ayrıca önemli. Sadece istatistiklerle değil gönüllerde de zirvede olmak herkese nasip olmaz. Uzun zamandır Larkin'in milli takıma kazandırılmasına dair beklentiler söz konusuydu. Bununla ilgili süreç başlatıldı ve geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla vatandaşlığı tamamlanmış oldu. Bundan sonra milli formayı giymesine engel yok. Onun takımımıza kazandıracağı sinerjinin, heyecanın, 'Dev Adamlarımızı' olimpiyat sürecinde başarıya götüreceğine inanıyorum. Ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde, layığıyla taşıyacağına inancımız tam."

Larkin: "Burası ikinci evim"

Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncusu Shane Larkin, iki senedir Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Burası gerçekten ikinci evim gibi çok benimsediğim bir yer oldu." dedi.

Kabulde tercümanlığı takım kaptanı Doğuş Balbay tarafından yapılan Larkin, kendisine A Milli Takım'da forma giyme fırsatı verildiği için çok teşekkür etti ve "Böyle bir fırsat yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum. Umarım birlikte çok güzel başarılara imza atarız." diye konuştu.

Kasapoğlu, açıklamaların ardından Larkin'e TC kimlik kartını verdi.

Larkin de kendi ve Kasapoğlu'nun adlarının yazılı olduğu formaları Gençlik ve Spor Bakanı'na takdim etti. Bakan Kasapoğlu ayrıca Larkin'e ay-yıldızlı rozet taktı.