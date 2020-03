Bakan Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi, seyircisiz oynanması gündemimizde yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin açıklanmasının ardından, spor organizasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi şu an gündemimizde var olan bir durum yok. Onlar da planlandığı gibi devam edecek. Yarın Kopenhag maçı var Başakşehir'in, hafta sonu maçlar oynanacak" dedi.

Gençlik Merkezleri'nin ve spor alanlarının temizliği ve öğrencilerin bilgilendirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı hem gençlik çalışmaları hem sportif anlamdaki çalışmalar olmak üzere kapsamlı bir faaliyet alanımız var. 700 bine yakın öğrenciyi yurtlarımızda misafir ediyoruz. Özellikle yurtlarımızdaki arkadaşlarımızın bu virüsle ilgili korunması, önleyici tedbirler noktasında yurt müdürlerimizle, yönetici arkadaşlarımızla bilgilendirici çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada, odaların, yurtların temiz tutulması, dezenfekte edilmesi, öğrencilerimizin bilgilendirilmesi söz konusu. Spor merkezlerimiz, havuzlar, statlar, salonların temizliği hijyeni, dezenfekte edilmesi noktasında buraları kullanan başta sporcularımızı olmak üzere vatandaşlarımıza her anlamda bilgi verilmesi ve bu bilgiye yönelik olarak da ilgili antiseptiklerin, dezenfektanların temin edilmesi ve bilgilendirme sürecinin uygulamayla birlikte yürütülmesi de devam ediyor" diye konuştu.

GENÇLİK ÇALIŞMALARI VE KAMPLAR ERTELENDİ

Bakan Kasapoğlu, gençlik kamplarına ilişkin, "Gençlik çalışmalarımız, uluslararası gençlik hareketlilik programları çerçevesinde yürütülen faaliyetler vardı. Gerek gençlerimizin yurtdışı seyahatleri gerek yurtdışından gelen gençlerimizin burada kamplarla ilgili çalışmaları, bunun yanında diğer anlamdaki organizasyonlar. Bununla ilgili olan Mart ve Nisan ayındaki çalışmalarımızı ertelemiş durumdayız. Gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da ertelemiş durumdayız" diye konuştu.

"80'DEN FAZLA SPOR ORGANİZASYONUNU ERTELEDİK"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren müsabakalar dışındaki müsabakaları ertelediklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası organizasyonlar, 60'dan fazla federasyonumuzun gerek yurtiçinde gerek yurtdışında birçok organizasyonu, müsabakaları var. Tenis , yüzme, atletizm, cimnastik pek çok müsabakalar var. Bu müsabakalarla ilgili özellikle federasyonlarımızla olan iletişimimiz, çalışmalarımız, onların düşünceleri, ülkemizdeki ve uluslararası federasyonlar olan çalışmalarımız neticesinde de Mart ve Nisan aylarında bu faaliyetlerden, kota müsabakalarına yönelik olmayanların pek çoğunu ertelemiş durumdayız. 80'den fazla organizasyonu gerek yurtiçinde katılacağımız gerek yurtdışında var olmamız gereken müsabakaları da ertelemiş durumdayız. Bunların listesini de sizlerle paylaşacağız."

Bakan Kasapoğlu, Sağlık Bakanlığı 'nın ilan ettiği ülkelere hem sporcu gönderme hem oradan gelecek sporcularla ilgili çalışmaları da hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, "Tabi bu konular an be an iletişim ve takiple yürüyor. Bu konudaki güncellemelerimiz devam edecek. Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi şu an gündemimizde var olan bir durum yok. Onlar da planlandığı gibi devam edecek. Şu an itibariyle an be an Sağlık Bakanlığı, federasyonlarımız ve uluslararası camia ile olan irtibat noktasında bilgileri güncellemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

