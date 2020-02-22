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Bakan Kasapoğlu maçı başkanlarla izledi
6 saat önce
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki kulübün başkanıyla birlikte takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki kulübün başkanıyla birlikte takip etti.
Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan zorlu karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Protokol tribünündeki yerini alan Bakan Kasapoğlu'na Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu eşlik etti. - İSTANBUL
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