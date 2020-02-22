Bakan Kasapoğlu maçı başkanlarla izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu maçı başkanlarla izledi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu maçı başkanlarla izledi

6 saat önce

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki kulübün başkanıyla birlikte takip etti.

Bakan Kasapoğlu maçı başkanlarla izledi, System.String[]

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iki kulübün başkanıyla birlikte takip etti.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan zorlu karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti. Protokol tribünündeki yerini alan Bakan Kasapoğlu'na Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu eşlik etti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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