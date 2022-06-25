"Fransa'nın başkenti Paris 'te yapılan Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında Büyük Britanya 'yı mağlup ederek altın madalya kazanan Makaralı Yay Kadın Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Songül Lök'e Türk bayrağını gururla dalgalandırdıkları için teşekkür ediyor, başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Kasapoğlu, Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

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