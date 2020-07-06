Bakan Kasapoğlu, Malatya'da bakanlık yatırımlarını inceledi, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Malatya'da bakanlık yatırımlarını inceledi, gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Malatya'da yapımı süren tesis, gençlik merkezi gibi bakanlık yatırımlarını inceledi, gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Malatya'da yapımı süren tesis, gençlik merkezi gibi bakanlık yatırımlarını inceledi, gençlerle bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı

Kentteki temasları kapsamında Turgut Özal Tabiat Parkı'nda gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, burada düğün fotoğrafı çektiren bir çifte fincan takımı hediye etti.

Ardından Battalgazi Belediyesini ziyaret eden Kasapoğlu, Belediye Başkanı Osman Güder ile bir süre görüştü.

Bakan Kasapoğlu, belediye ziyaretinin ardından Kaynarca Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi alanı ile olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik merkezinde gençlerle bir süre sohbet eden Kasapoğlu, burada gençlerle fotoğraf çektirdi.

Ardından Yeşilyurt Belediyesini geçen Kasapoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile bir süre görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede güzel projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Melekbaba Mahallesi'ne güzide bir gençlik merkezi yaptıklarını aktaran Kasapoğlu, ilçenin bazı mahallelerine de semt sahası kazandıracaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Çınar, ziyarette Kasapoğlu'na dalbastı kirazı ve halı takdim etti.

Daha sonra ilçede Atılgan Parkı'na geçen Bakan Kasapoğlu, burada çocuklara ve gençlere voleybol topu, satranç takımı ile kitap hediye etti.

Park civarındaki tarihi konakları da inceleyen Kasapoğlu, daha sonra Kanalboyu Caddesi'ni gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu ayrıca Malatya'daki temasları kapsamında "4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 Bin Maske Dağıtım" projesinin başlangıcını da yaptı.

Mehmet Kasapoğlu, Turgut Özal, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 22:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Malatya'da bakanlık yatırımlarını inceledi, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:23 Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:28 Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:30 En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi 09:08 Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
15:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 05:07:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, Malatya'da bakanlık yatırımlarını inceledi, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]