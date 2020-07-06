Bakan Kasapoğlu, Malatya'da bakanlık yatırımlarını inceledi, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Malatya'da yapımı süren tesis, gençlik merkezi gibi bakanlık yatırımlarını inceledi, gençlerle bir araya geldi.

Kentteki temasları kapsamında Turgut Özal Tabiat Parkı'nda gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, burada düğün fotoğrafı çektiren bir çifte fincan takımı hediye etti.

Ardından Battalgazi Belediyesini ziyaret eden Kasapoğlu, Belediye Başkanı Osman Güder ile bir süre görüştü.

Bakan Kasapoğlu, belediye ziyaretinin ardından Kaynarca Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksi alanı ile olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik merkezinde gençlerle bir süre sohbet eden Kasapoğlu, burada gençlerle fotoğraf çektirdi.

Ardından Yeşilyurt Belediyesini geçen Kasapoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile bir süre görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede güzel projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Melekbaba Mahallesi'ne güzide bir gençlik merkezi yaptıklarını aktaran Kasapoğlu, ilçenin bazı mahallelerine de semt sahası kazandıracaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Çınar, ziyarette Kasapoğlu'na dalbastı kirazı ve halı takdim etti.

Daha sonra ilçede Atılgan Parkı'na geçen Bakan Kasapoğlu, burada çocuklara ve gençlere voleybol topu, satranç takımı ile kitap hediye etti.

Park civarındaki tarihi konakları da inceleyen Kasapoğlu, daha sonra Kanalboyu Caddesi'ni gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu ayrıca Malatya'daki temasları kapsamında "4 Günde 44 Bisikletli Gönüllü Gençle 44 Bin Maske Dağıtım" projesinin başlangıcını da yaptı.